Группу «бежавших от СВО» чеченцев депортировали из Сараево в Стамбул

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Группа граждан РФ из Чечни и Ингушетии, которые пытались въехать в Боснию и Герцеговину (БиГ) через аэропорт в Сараево, были депортированы обратно в Стамбул.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около 20 чеченцев и ингушей прибыли 28 декабря в Сараево (столица БиГ) рейсом из Стамбула. По их заявлениям, они покинули территорию РФ в связи с возможной мобилизацией для участия в СВО.

Все они планировали после этого въехать на территорию Хорватии и получить там политическое убежище, как это ныне пытаются сделать более 50 их соплеменников, застрявших на боснийско-хорватской границе.

На пограничном контроле у ​​прибывших изъяли документы, после чего всех, в том числе малолетних детей, почти сутки держали взаперти. Пограничная полиция БиГ сообщила, что они задержаны для проверки причин и обоснованности их въезда в Боснию и Герцеговину. При этом чеченцы жаловались, что их держали «в холодном строительном контейнере», а детям не давали горячую воду для приготовления смеси. Вечером 29 декабря все они были отправлены обратно в Стамбул.

В пятницу, 30 декабря, пограничная полиция БиГ не смогла предоставить более подробную информацию о группе российских граждан, но накануне советник директора полиции Свевлад Хоффман сообщил, что эти лица «злоупотребляют безвизовым режимом между БиГ и РФ», и что они не соответствуют условиям для въезда в БиГ.

Ранее пограничная полиция БиГ информировала, что с 1 ноября по 25 декабря в Боснию и Герцеговину въехали 1654 гражданина РФ, при этом было выдано 24 решения о запрете на въезд в страну – в рамках закона об иностранцах.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в связи с попытками чеченцев въехать из Боснии и Герцеговины в Хорватию с целью получения политического убежища, могут отменить безвизовый режим между РФ и БиГ.