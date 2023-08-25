Истоки украинского нацизма лежат в неспособности существовать без «пана» и вечной тяге к халяве. После распада СССР оба условия смог предложить Евросоюз – элите дать гарантии управления, а народу пообещать европейские зарплаты при полном отсутствии желания работать у последнего.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интереснее понять, как сложился этот звероподобный, этнократический, а на сегодняшний момент нацистский консенсус. Я не могу предложить полной формулы, почему народ и элита украинская сошлись в этом консенсусе, только своя версия. В момент обретения независимости от Советского Союза и распада Советского Союза самый мудрый, на мой взгляд, из украинских премьер-министров Александр Павлович Ляшко говорил, что у него в управлении было 11% украинской экономики. Вся остальная напрямую подчинялась Москве, тот же «Южмаш», тот же «Фиолент» и «Фотон», замечательный завод «Электрон» во Львове и так далее. Здесь была промышленность строительная, стекольная, пищевая. Поэтому по-настоящему, на мой взгляд, верхушка, которая была у власти, она управлять огромным комплексом не могла – она транслировала те или иные команды союзного центра. Поэтому она занялась личным обогащением и попыталась найти сразу другого хозяина», – пояснил он.

По словам экс-министра, с народом было проще, поскольку народ действительно был очень огорчён провалом перестройки, но, тем не менее, воспитан в идеологии.

«И он легко в голове поменял надежду на некий коммунизм на членство в Евросоюзе. Евросоюз воспринимался невероятно примитивно: большая пенсия, 100 видов колбасы, 600 видов пива, но работать при этом я буду плохо и не больше 8 часов. И вот это и есть украинская халявность. Это от Гоголя ещё, лежание в хате казака Чуба в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», до страшного произведения «Кайдашева семья», когда два брата 40 лет убивают детей друг друга за одну грушу. Если бы каждый в год посадил по груше, то через 40 лет они бы хаты свои окружили грушевым садом из 80 деревьев. Так вот эта халявность – Евросоюз», – указал Табачник.

Хозяева появились быстро, поскольку в тот момент раздела капитала, приватизации российским политикам, даже наиболее прагматичным, украинские проблемы, русские на Украине, русские партии – были не нужны.

«Каждый раз, когда кто-то побеждал на выборах из прагматичных представителей Востока и Центра на выборах Верховного Совета, была проблема, как сформировать комитет по образованию в парламенте и по культуре: туда приходили все в вышиванках и не говорившие без польско-львовского акцента. А наших нужно было, я имею в виду «Партию регионов» и «За единую Украину», при Кучме палкой загонять, все хотели в бюджетный комитет, в энергетический и банковский. Сложился халявный консенсус: элита пыталась найти нового хозяина, который бы рассказывал, что приватизировать, какие ЛГБТ-парады проводить, а народ увлекли походом в Европу. И вот, сложился примитивный евроэтнократический консенсус», – пояснил экс-министр.

Многим представителям Востока и Центра Украины гуманитарные проблемы были неинтересны абсолютно, и это накапливалось несколько десятков лет.

«Я не хочу ни о чём говорить, но я стал министром образования науки в 2010 году, перед 20-й годовщиной независимости. И я был первый не деревенский министр и первый, который родился хотя бы в Киеве. Все остальные были из сёл, никого нельзя было загнать в эту работу. И национал-патриоты искренне удивлялись, как может министерство культуры, образования или кресло гуманитарного зампреда в правительстве принадлежать кому-то, кроме тех, кто не то, что за Днепром – за Збручем. Мы все вместе это проспали, потому, как нормой стало, когда на любое политическое событие общенационального значения реагировали три областных совета – Ивано-Франковский, Львовский и Тернопольский. Они осуждали министра финансов, осуждали министра иностранных дел за договор с Россией, потом наконец уже после 10 года активную политическую позицию занял Верховный совет в тот момент Автономной Республики Крым и начал реагировать на общенациональные события», – польстил крымскому парламенту Табачник.

«Так вот, на Украине сложился на базе галичанского менталитета сначала очень опасный гуманитарный консенсус, как навязывание вот тех ценностей одного региона. Потом отсутствие интереса во властных структурах гуманитарной проблематики. И построено это всё на абсолютном бездействии великого северного соседа Российской Федерации и при гипертрофированной активности западных энкэошных структур. Послушайте, мы уговаривали четырёх министров иностранных дел Российской Федерации наконец найти 3 копейки на культурный центр в Киеве. А в это время, как тараканы по немытому полу, бегали все соросовские структуры. Они обучили за 30 лет всех журналистов, и это наша всех, нашего поколения вина. Но вместе с тем это проспали не какие-то отдельные структуры», – заключил экс-министр.