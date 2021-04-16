Игра по американским правилам окончена? России предстоит важный выбор
Вашингтон, накладывая новые антироссийские санкции, убежден, что Москва продолжит с ним сотрудничество по ряду вопросов, но для РФ такой путь является тупиковым.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
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«Соединенные Штаты исходят из того, что для любой страны ценность взаимодействия с ними превосходит все остальное, поэтому какие бы условия и ограничения ни накладывала на контрагента американская сторона, он продолжит взаимодействовать там, где США предложат это сделать», – сказал Лукьянов «Коммерсанту».
По его словам, сегодня перед Россией стоит концептуальный вопрос ли принимать ли далее отказаться от такого формата «избирательного взаимодействия».
«Текущее состояние отношений свидетельствует о том, что такой путь в нашем случае является тупиковым. Но это не означает, что он будет окончательно отвергнут», – считает Лукьянов.
А по мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, по некоторым вопросам, например, по предотвращению инцидентов и недопущению вооруженных столкновений, а также соблюдению ДСНВ-3, сотрудничество будет.
«По другим (Иран, КНДР) оно может быть частичным. Что-то может быть в области климата или по Арктике. Все, однако, будет фрагментарно и на фоне общей враждебности. В любом случае широкого сотрудничества не будет», – заявил Тренин.
Напомним, что на днях президент США ДЖО Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.
После этого Вашингтон отменил запланированный заход в Черное море двух эсминцев с крылатыми ракетами на борту.
Но вскоре Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
При этом он практически сразу выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.
Отметим, что еще ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.
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