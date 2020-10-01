Из-за Трампа Украина потеряла поддержку ЕС – Бондаренко

01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Евросоюз в преддверии выборов в США все больше тяготеет в сторону Джозефа Байдена, поэтому Украину, в последнее время занимающую протрамповскую позицию, постепенно лишают поддержки.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз сегодня настроен немного оппозиционно по отношению к Штатам. Мы видим, как Меркель неприкрыто делает ставку на Байдена, а не на Трампа. И соответственно в условиях, когда украинская администрация все больше и больше выступает на стороне официального Белого дома, выступает на стороне больше Трампа, говорить, что Евросоюз в восторге от действий Украины, не приходится. И поэтому это возможно одна из причин поведения Борреля (представитель ЕС по иностранным делам, который унизил Зеленского, напомнив ему, что Евросоюз – не благотворительный фонд – ред.)», – сказал Бондаренко.

В свою очередь, ведущий программы Дмитрий Джангиров отметил, что со странами ЕС, поддерживающими Трампа, у Украины тоже плохие отношения.

«В том-то и дело, что мы выстраиваем не горизонтальные отношения, а вертикальные: есть Вашингтон – есть Киев, есть Вашингтон – есть Варшава, но нет отношений Варшава – Киев, условно. Поэтому я думаю, что в этом отношении здесь всё объясняется – в принципе система, которая создается тем же Вашингтоном, не предвидит горизонтальные отношения между этими странами», – ответил эксперт.