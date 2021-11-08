Карасев пророчит неизбежное поражение Зеленского

Новости Украины

Президент Владимир Зеленский не сможет подчинить себе украинский олигархат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Вадим Карасев.

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Он называет крупный украинский бизнес правящим классом и указывает, что из прежних схваток олигархов и президентов победителями выходили первые.

«Как только президент хотел подчинить правящий класс, он всегда получал отлуп. Янукович получил Майдан, Порошенко не дали пойти на второй срок — Коломойский его победил», — сказал Карасев «Коммерсанту».

По его словам, теперь Зеленский захотел поменять правила игры, инициировав принятие так называемого антиолигархического закона.

«Он замахнулся. Но, скорее всего, ему не хватит ресурса», – прогнозирует политолог.

В свою очередь обслуживающий интересы президента политолог Владимир Фесенко проблемой Зеленского называет отсутствие надежных союзников и слабость правоохранителей.

«Если бы у Зеленского были сильные и решительные правоохранители, его потенциал был бы больше. Если начинать войну, надо понимать, какой план, какие инструменты, чтобы не было импровизаций. Главный вопрос — насколько решительным будет Зеленский», – считает Фесенко.

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