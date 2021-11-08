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08.11.2021 10:59
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Политика, Украина
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Карасев пророчит неизбежное поражение Зеленского

Новости УкраиныПрезидент Владимир Зеленский не сможет подчинить себе украинский олигархат. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Президент Владимир Зеленский не сможет подчинить себе украинский олигархат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Вадим Карасев.

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Он называет крупный украинский бизнес правящим классом и указывает, что из прежних схваток олигархов и президентов победителями выходили первые.

«Как только президент хотел подчинить правящий класс, он всегда получал отлуп. Янукович получил Майдан, Порошенко не дали пойти на второй срок — Коломойский его победил», — сказал Карасев «Коммерсанту».

По его словам, теперь Зеленский захотел поменять правила игры, инициировав принятие так называемого антиолигархического закона.

«Он замахнулся. Но, скорее всего, ему не хватит ресурса», – прогнозирует политолог.

В свою очередь обслуживающий интересы президента политолог Владимир Фесенко проблемой Зеленского называет отсутствие надежных союзников и слабость правоохранителей.

«Если бы у Зеленского были сильные и решительные правоохранители, его потенциал был бы больше. Если начинать войну, надо понимать, какой план, какие инструменты, чтобы не было импровизаций. Главный вопрос — насколько решительным будет Зеленский», – считает Фесенко.

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