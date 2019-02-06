06.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский политолог Вадим Карасев, известный своим частым участием в российских ток-шоу, назвал русский язык имперским и объявил своим родным «мову». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос телезрителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, телезритель, дозвонившийся в эфир, начал задавать вопрос на украинском языке, но в конце перешел на русский.

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«Как вы считаете, господин Карасев, хоть кто-нибудь из существующих зарегистрированных кандидатов, в случае их прихода, будут ли какие-то ключевые динамичные изменения, позитивные, в нашей стране. Если считаете, что возможны, то при ком и какие?», – задал он свой вопрос.

На это Карасев ответил, что изменений на Украине не будет и упрекнул зрителя в смене языка.

«Напрасно вы с родного перешли на имперский. Я на родном тогда отвечу. Вопрос вы начинали с родного языка, он родной и для меня.

Я не вижу каких-то системных сдвигов, потому что ситуация зашла далеко в глухой угол», – заявил Карасев.

Напомним, менее месяца назад Карасев заявлял, что киевскому режиму не удастся сделать русскоязычную часть населения Украины меньшинством, потому что украиноязычный культурный продукт никому не нужен.