Карасев признал, что украинский язык никому не нужен

19.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевскому режиму не удастся сделать русскоязычную часть населения Украины меньшинством, потому что украиноязычный культурный продукт никому не нужен.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не сможете русскоязычных сделать лингвистическим меньшинством. Хотя бы потому, что, во-первых, рядом Россия – родственное этническое государство, там русский язык идёт. И во-вторых, пока русскоязычная поп-культура более конкурентная, чем наша. Потому, что наша молодёжь слушает русский рэп, который сегодня в тренде», – отметил эксперт.

Также, по его мнению, украиноязычный культурный продукт неконкурентоспособен потому, что нет готового за него платить зрителя.

«Кино какое. Почему Зеленский выпускает кино в России? Потому, что ему надо деньги зарабатывать. Он не заработает на украиноязычном культурном продукте деньги на Украине. Почему нас поп- и шоу-бизнес сегодня в таком развале, нет доходов? Потому, что нет платежеспособного зрителя», – добавил Карасев.