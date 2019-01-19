Карасев признал, что украинский язык никому не нужен
Киевскому режиму не удастся сделать русскоязычную часть населения Украины меньшинством, потому что украиноязычный культурный продукт никому не нужен.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не сможете русскоязычных сделать лингвистическим меньшинством. Хотя бы потому, что, во-первых, рядом Россия – родственное этническое государство, там русский язык идёт. И во-вторых, пока русскоязычная поп-культура более конкурентная, чем наша. Потому, что наша молодёжь слушает русский рэп, который сегодня в тренде», – отметил эксперт.
Также, по его мнению, украиноязычный культурный продукт неконкурентоспособен потому, что нет готового за него платить зрителя.
«Кино какое. Почему Зеленский выпускает кино в России? Потому, что ему надо деньги зарабатывать. Он не заработает на украиноязычном культурном продукте деньги на Украине. Почему нас поп- и шоу-бизнес сегодня в таком развале, нет доходов? Потому, что нет платежеспособного зрителя», – добавил Карасев.
Метки: Вадим Карасев, украинский язык
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