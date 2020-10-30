30.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Казахстан, майдан, Политика, Россия, Спецслужбы
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Казахстан будет следующим – российский военный эксперт


Казахстан, чьи элиты, несмотря на членство страны в Евразийском союзе, проводят политику многовекторности и дерусификации, может оказаться следующей страной-соседом России, где при тайной поддержке спецслужб Запада будет организована «цветная революция».

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный курс» заявил российский военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волнения, которые сейчас охватили Киргизию, – это только первая ласточка, а следующий конфликт может разгореться в том же самом Казахстане, из которого поступают неутешительные сведения о том, что на Северном Казахстане закрываются русские школы, а на юге давно перестали говорить по-русски», – напомнил эксперт.

По его данным, Россия после распада СССР допустила важную ошибку, отказавшись от тандема разведчиков и дипломатов. Запад же, напротив, активно привлекает спецслужбы, которые действуют под видом послов и курируют создание зон нестабильности.

«Цветные революции, которые проходили в Северной Африке и на постсоветском пространстве, все они руководились из одних центров: Центр киберкомандывания США и британской разведки Ми-6. Всё это велось целенаправленно – эта была война.


А со стороны России были дипломаты. Мало того, после 1991 года у нас от дипломатического корпуса было устранено разведывательное управление – очень важная единица, которая позволяла определять, кто перед тобой сидит, дипломат или профессиональный разведчик; а когда ты знаешь, кто перед тобой сидит, ты можешь соответствующим образом выстраивать свою тактику переговоров с этим человеком», – заключил Леонков.

В начале октября в Казахстане был арестован активист, призывавший к вхождению в состав России.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госдума РФ денонсировала соглашение об использовании военного объекта в Казахстане в интересах российской системы ПРО.

Казахстан проводит сильнейшую националистическую политику в своих северных регионах, которые являются исторически российскими, и выдавливает из этих мест русскоязычное население.

В Казахстане на государственном уровне идет насаждение национализма.

Недавно в Казахстане суд города Костанай приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения ополченца Евгения Щербака за участие в войне на стороне республик Донбасса.

Представители интеллигенции ранее осудили инициативу властей Казахстана по переводу местного алфавита на латиницу, поскольку это отбросит страну на десятилетия назад.

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