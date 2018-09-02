02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Убив Александра Захарченко, Киев создал символ, с которым защитники Донбасса будут идти в бой.

Об этом во время общения с журналистами на месте теракта, опубликованном агентством «News–Front», заявил советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни странно, в мире терроризм бессмысленен. В нормальных странах террористы всегда добиваются обратного результата. Они хотят запугать, а приводят к консолидации. Они хотят посеять хаос, а люди сплачиваются и наводят порядок. Здесь то же самое», – заявил Казаков

«Киев допустил ошибку, сопоставимую с Дебальцевским котлом. Они убили человека, а создали – символ. Пацаны будут умирать теперь за него, идти в бой», – добавил советник главы ДНР.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в Ростове предложили дать Халтуринскому переулку, где находится генеральное консульство Украины, имя главы ДНР Александра Захарченко.