Киев отправляет в США антироссийскую «ястребицу»

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вылетевшая в Вашингтон новый посол Украины в США Оксана Маркарова настроена на жесткое противостояние с Российской Федерацией.

Такую характеристику, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новому украинскому послу дает «Коммерсант».

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«Учившаяся в Америке и ранее руководившая Министерством финансов госпожа Маркарова представляет новое поколение украинских политиков, настроенных на жесткое противостояние с Россией и более тесное взаимодействие с США, уровень которого в Киеве считают недостаточным. Между тем перед новым послом стоят непростые задачи: восстановить пошатнувшееся доверие Вашингтона к украинским реформам, наладить диалог с администрацией Джо Байдена и укрепить двухпартийную поддержку Киева в Конгрессе США», – пишет газета.

Отмечается, что в 2001 году Маркарова получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США), а в ноябре 2014 года по предложению возглавившей Минфин украинской американки Натальи Яресько, выросшей в семье эмигрантов в Чикаго, присоединилась к ее команде.

В 2018 – 2020 годах она возглавляла украинский Минфин. Примечательно, что вместе с главой МВД Арсеном Аваковым она стала одним из двух министров, сохранившим кресло в правительстве после победы Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

Ранее Маркарова обещала научить американцев гибридной войне.