Киев, попробуй спеть вместе с Виктором Цоем

21.10.2020, Севастополь, Платон Беседин

Группа «Кино» выпустила очередной клип. Новый. Фраза звучит странно, да. Ведь, перефразируя известное выражение, говорим «Кино» подразумеваем Цой, говорим Цой – подразумеваем «Кино». А тут, как мы помним, кончилось всё в 1990-м году, когда Виктор Робертович погиб в автокатастрофе. Но вот, как то модно говорить, состоялся реюнион легендарной группы.

Это веяние модное – реюнионы. В последние годы кто только ни воссоединялся и ни возвращался на сцену. Guns’n’Roses вон, к примеру, вообще не сходит с концертных площадок. И причина тут исключительно одна – деньги. Та же история и с «Кино». С одной лишь поправкой – можно ли представить эту группу без Виктора Цоя? Это как вообще? Как Doors без Джима Моррисона? Или как Nirvana без Курта Кобейна? Абсурд.

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Хотя, справедливости ради, сам проект выглядит и современно, и стильно, и свежо. Только это – не «Кино». Ну, как фильм «Стрельцов» совсем не о футболисте Эдуарде Стрельцове.

Да, лицезреть легенд на сцене – это всегда хорошо; особенно, когда они объединились вместе. Но смотреть – даже в избыточный век избыточных высоких технологий – на рок-коллектив, где вместо мёртвого вокалиста – его изображение и оцифрованный голос – нет, спасибо.

Вся эта история с воссоединением «Кино» родилась из меркантильных и отчасти даже конъюнктурных соображений – и, наверное, потому нет ничего удивительного в том, что продолжается она так же странно.

В частности, анонсирован концерт рок-коллектива в Киеве. К чему это? Надо ли, а?

За редким исключением лично я не против выступлений на Украине российских артистов, потому что зритель, он разный и не его вина в происходящем аде, однако в случае «Кино» есть важное но. Фокус в том, что гитарист коллектива Юрий Каспарян ранее выступал в российском Крыму, а это, как известно, гарантирует соответствующие претензии со стороны украинских спецслужб и пограничников. Вспоминая недавнюю историю с Глюкозой, Юрию, как минимум, придётся отвечать на странные вопросы на границе. А как максимум – Каспаряна могут в принципе не пустить на украинскую территорию. Для того есть все основания.

Но если так, то для чего тогда анонсируется концерт? Полагаю, что либо исходя из вечного «авось прокатит», либо в качестве провокации. Но на выходе может случиться пшик – и тогда выглядеть глупо будут все. Украинским провокаторам к тому не привыкать, но вот группу «Кино» в данном качестве видеть совсем не хочется. Для начала потому, что для России, для русского пространства это знаковые музыканты.

И правильным тут было бы не ехать туда, где неизбежно начнутся вопросы и претензии. Ведь в верхах Украины твердят, что с Россией идёт война (а на деле устраивают с Москвой торги и вымогательства). И параллельно молотят снарядами людей Донбасса. А еще требуют отказываться от общего прошлого – декоммунизация, понимаешь ли.

А если всё так и даже хуже, то простите какие тут выступления? Какие тут ностальгии и воссоединения? Для чего ворошить прошлое? Нет, тут исключительно новый украинский путь, при котором и «Кино», и Виктор Цой оказываются под запретом, и слушать остаётся исключительно Святослава Вакарчука.

Или, может, стоит откопать группу «Гринджолы»? «Разом нас багато» – это было модно когда-то. Но быстро кончилось. Как и здравый смысл. Его, в отличие от рок-групп, так быстро не воссоединишь.