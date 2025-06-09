Киевский экономист в ужасе: Экономике кранты. Мы в дефолте

Невыплата Украиной 665 миллионов долларов долга перед МВФ означает дефолт государства. Это – признак «аховой» ситуации в экономике страны, и война – не главная причина.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог экономист Вадим Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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