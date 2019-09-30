Киеву советуют заморозить конфликт и ждать развала России

30.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Киеву нужно постепенно склонять общественное мнение к тому, что подписанные в Минске договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе – это якобы попытка подчинения Украины России.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

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По его словам, в окружении президента Украины Владимира Зеленского «достаточно людей, которые настроены на капитулянтский путь», к которым собеседник издания отнес, в частности главу офиса президента Андрея Богдана и олигарха Игоря Коломойского.

Пионтковский полагает, что Украине не следует идти на выполнение Минских соглашений, которые в итоге приведут не к восстановлению территориальной целостности, а к «расширению вражеского плацдарма вглубь украинской территории.

«Постепенно надо склонять общественное мнение тому, что минские соглашения – это попытка подчинения Украины, это кремлевский обман. Вместе с тем, у Зеленского есть мандат прекратить жертвы. И нужно начинать с разведения сторон, затем создать демилитаризованную миротворческую зону, чтобы перестали погибать люди. То есть нужно заморозить конфликт и ждать, когда развалится российская империя. Других решений в сегодняшней ситуации нет», – резюмировал бежавший в США оппозиционер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Верховной раде обещали, что Россия распадется до конца 2015 года.

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