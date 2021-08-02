Коломойскому грозит 20 лет тюрьмы – в РФ завели уголовное дело

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Уголовное дело возбуждено в России против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Правда, наказание угрожает не за спонсирование карательных отрядов, убивавших русских Донбасса, а за давние экономические махинации, в результате которых пострадали инвесторы из Татарстана.

Как сообщают российские источники, дело возбудило главное следственное управление МВД Татарстана по статье «Организация преступного сообщества». Это старая история о том, как Коломойский «отжал» совместное предприятие «Укртатнефть», вытеснив оттуда татарстанских инвесторов. Ущерб оценивается в 4 миллиарда долларов.

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Согласно материалам уголовного дела, тогда «Укртатнафта» получила большую партию нефти, а затем «банда Коломойского» отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана, оставив нефть себе.

Киевский юрист Татьяна Монтян считает, что уголовное дело по старой истории вокруг «Татнефти» – это «привет» Коломойскому со стороны властей России.

Интересно, что сам олигарх в последнее время избегал воинственной риторики в адрес РФ и делал заявления, идущие вразрез государственной пропаганде (например, признавал, что в Донбассе идет гражданская война).

«Очевидно, что были нарушены никакие договоренности между Коломойским и российской стороной, бизнес или политические, или те и другие…Что-то Беня не выполнил, и негласные договоренности перестали действовать, прилетел приветик. Чем это всё закончится сейчас, сказать нельзя. Возможно, опять договорятся, а, может, будут воевать»,- сказала Монтян «ПолитНавигатору».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что РФ должна судить Коломойского не только за экономические преступления.

«Коломойский – политический, военный преступник, он тот человек, который сеял вражду между Россией и Украиной. Мало того, на его руках кровь: финансирование батальонов, организация бандформирований, он призывал убивать русских. Мы все помним борды, что за каждого русского платят 10 тысяч долларов. Он – тот человек, который через свои СМИ разрушал историческую память о Великой Отечественной войне, он финансировал все эти проклятые проекты и эту проклятую войну (на Донбассе – ред.). Мало того, он предал свою Родину», – сказал экс-депутат «ПолитНавигатору».

По его словам, судить Коломойского нужно именно как военного преступника.

«Считаю, что он должен быть не только заочно осужден, но и пойман. Представим себе: Украина крадёт людей, осуждает, Украина политически преследует. Считаю, что он должен попасть в руки настоящего правосудия, и ему как военному преступнику должна светить высшая мера наказания», – заключил Журавко.

Представитель ЛНР на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник считает, что претензии РФ чреваты для Коломойского, испортившего отношения с Западом.

«Жмут Беню со всех сторон: ни в США смыться, ни у РФ денег попросить», – комментирует Мирошник.

Эксперт Института стран СНГ экономист Александр Дудчак считает, что возбуждение уголовного дела – реакция властей Татарстана на предыдущие бесплодные попытки добиться справедливости в западных судах.

«Разбирательство тянется давно, с переменным успехом, т.е. в пользу Коломойского т.к. пока он ничего не выплачивал. И в череде предшествующих событий, в феврале 2021 года Высокий суд Лондона отклонил повторный иск «Татнефти» к Коломойскому, Боголюбову и другим украиснким персонажам, вовлеченным в это дело. Да, история давняя, не очень перспективная для российской стороны, т.к. западные суды ангажированные, политически мотивированные, и выносят решения зачастую не в пользу России, хотя в аналогичной ситуации, если бы вместо России были представители, какой-либо западной или прозападной страны или компании решение было бы положительным. Доказано разбирательством Газпрома и Нафтогаза. Но к Коломойскому формулировка – «создание преступного сообщества» очень подходит. Ему не стоит прощать выходки в начале войны на Донбассе, когда подконтрольный ему (в то время) Приватбанк вывешивал борды с призывами – «Выгодное предложение от ПриватБанк: $10000 за москаля». Это участие в геноциде населения Донбасса и организация террористических акций. Хочется надеяться, что за это Коломойский еще при жизни успеет ответить», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».