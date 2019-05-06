В Киеве объяснили, почему Коломойский переобувается на ходу

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Ранее спонсировавший карательные батальоны украинский олигарх Игорь Коломойский резко изменил риторику с крайне антироссийской на умеренную, поскольку увидел возможность сохранить награбленные богатства.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего уж вспоминать, что было пять лет назад, но мы понимаем, что тогда, с точки зрения приумножения своих капиталов, ему была выгодна одна риторика, и он обещал за москаля 10 тысяч, а за голову Путина – я уже не помню сколько миллионов», – сказал Джангиров.

Он говорит, что ситуация изменилась, и теперь Коломойскому необходимо сохранить награбленное.

«Сейчас он, для того чтобы сохранить свои капиталы и решить вопросы с американцами, готов на другую риторику. Опять-таки, Коломойский во многом заложник своих больших денег и денег своих партнёров. Он вынужден тогда так говорить, сейчас так», – добавил политолог.

Напомним, накануне Игорь Коломойский назвал пятилетний вооружённый конфликт в Донбассе гражданским, в котором Россия не принимает непосредственного участия.