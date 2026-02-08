Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ небольшими инфильтрационными группами осуществляют прорывы на несколько километров по всей границе с Россией в Сумской и Харьковской области.

Об этом на канале укропропагандистки Кнутовой заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая пожаловалась на данные украинского сайта «Дип Стейт», согласно которым, русские зашли в село Дегтярное Харьковской области.

«Если говорить о Сумской и Харьковской области – вдоль линии государственной границы противник продолжает маневрировать своими войсками. Нельзя сказать, что многочисленными, но он всё время прощупывает границу на обороноспособность наших сил… Под неблагоприятные погодные условия, когда противник инфильтрируется, на ряде участков преодолевает по 2-3 км за линию государственной границы, силам обороны нужно дополнительно силы и средства для блокировки, купирования этой ситуации, для зачистки от ДРГ вдоль линии госграницы», – рассуждал бандеровец.