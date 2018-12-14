Корчинский грозится “проломить голову” боксеру Усику

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Националисты грозят проломить голову украинскому чемпиону мира по боксу, крымчанину Александру Усику из-за его слов о поддержке канонической православной церкви. Так, одиозный радикал, глава запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Усику лучше не попадаться на глаза националистам.

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«Тренеры должны уберечь Усика от походов в Лавру. Психика и без того не очень сильная. Лаврские попы не брезгуют феном, могут подсадить и нашего боксера. А если нарвется на националистов, может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя», – заявил Корчинский.

Он также пригрозил известному боксеру расстрелом: «Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу вам сказать по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера».

Разразился угрозами в адрес Усика в своем блоге и бывший боец националистического батальона «Донбасс» Олег Дуб: «Усик заявил, что Лавру будет защищать от нас?! Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута …?! Кличко вон на Грушевского уже пытался кого-то защищать и побелел от огнетушителя. А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика. Ну куда тебе с народом тягаться, оболтусу?! Там же полотенце никто на ринг не выбросит ддя спасения».

Напомним, ранее Александр Усик заявил, что, если украинские националисты пойдут на захват Киево-Печерской лавры, он встанет на сторону монахов.