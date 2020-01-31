Козак, Медведчук и Зеленский переформатируют Украину по «молдавскому сценарию»

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украину может ждать так называемый «молдавский сценарий», когда прозападные фракции объединятся с условно пророссийской и сформируют «правительство национального согласия».

В результате наиболее ярые «патриоты» окажутся не у дел.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, с этой целью в России могла произойти смена кураторов украинского направления.

«Сейчас у нас может вводиться молдавский вариант. Молдавский вариант, который сделал господин Козак, который сейчас в Российской Федерации отвечает, якобы вместо Суркова, хотя между ними большой разницы нет, за украинскую так называемую политику, отвечает за политику агрессора.

Что они сделали в Молдове? Они якобы сказали: «Вот, есть популярные силы, есть сила проевропейская – Санду, есть сила пророссийская, вот они сейчас сделают совместное правительство, будет мир и спокойствие, мы все договоримся».

Закончилось все тем, что эту Санду выбросили из правительства, получили абсолютно пророссийского политика и пророссийскую политику в Молдавии…

Российский план может быть следующим: могут предложить и нам, и ОПЗЖ, и «Слугам народа», которых больше всего, сделать такое большое совместное правительство национального примирения. Потом патриотов оттуда выбросить, иметь Медведчука и «Слугу народа» и полностью проводить российскую политику», – заявил Княжицкий.

Напомним, в прошлом году Россия, США и Евросоюз объединили усилия и добились отстранения от фактического руководства Молдавией одиозного олигарха Владимира Плахотнюка. Это позволило создать правительство, в котором объединились пророссийские и прозападные силы, но в результате кризиса последние были вынуждены покинуть правительство осенью этого года.

«ПолитНавигатор» писал, что нищета, политический бардак, территориальный распад и олигархический беспредел на Украине напоминают ситуацию, сложившуюся в Молдове, потому она созрела для повторения аналогичного сценария.