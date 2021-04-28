Кравчука поймали на лжи и напомнили о погибших детях Донбасса

28.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Жительница ДНР напомнила первому президенту Украины Леониду Кравчуку, как ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.

Соответствующий материал опубликован в эфире интернет-канала «RT Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я получил документы и просто сердце кровью обливается – два украинских солдата погибли, их просто расстреляли с тяжёлых миномётов. Я получаю информацию каждый день. Всего украинских солдат погибло тринадцать тысяч человек», – сказал он.

В ответ на это неоднократно раненая под обстрелами ВСУ жительница ДНР, бывший сотрудник Донецкого аэропорта Ольга напомнила, что украинские боевики ежедневно обстреливают Донбасс, из-за чего со стороны ЛДНР гибнут не только военнослужащие, но и мирные жители.

«Леонид Макарович, я могу сказать одно, у нас гибнут маленькие дети, гибнут старики, у нас точно так же много погибших молодых, тех, которые могли иметь своих детей, но это уже не родившиеся дети. Вы знаете, они продолжают гибнуть каждый день, буквально вчера были обстрелы… Старомихайловка, Спартак, вчера обстреляли аэропорт, вчера бомбили очень страшно, люди сидели в подвалах, у нас погиб мужчина. Поэтому у нас гибнут буквально каждый день, но гибнут не солдаты, а мирные люди», – отметила Ольга.

В ответ на это Леонид Кравчук начал рассказывать о переговорах в ТКГ и неопределённо пообещал «договориться о прекращении огня».

«Я немного знаю ситуацию, ничего не буду обещать, но в ТКГ мы договорились, и если примем решение по прекращению огня, тогда перестанут стрелять и перестанут гибнуть люди», – ответил первый президент Украины.

Напомним, украинское руководство даже не скрывает, что не собирается выполнять Минские соглашения, а сам Леонид Кравчук пригрозил взяться за оружие и стрелять во врага в случае, если начнутся полномасштабные боевые действия на всей территории страны.

В то же время экс-депутат Верховной рады выразил на этот счёт большие сомнения и предположил, что мастер переобувания в прыжке экс-президент Украины встретит донецких ополченцев большим караваем.

Также напомним, что ранее в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.