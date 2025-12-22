Кризис с Польшей достиг своего апогея за всю историю «незалежности», – глашатай Зеленского
Нынешние отношения Украины с Польшей можно охарактеризовать как самый сильный кризис за всю историю «независимости».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В контексте нынешней войны поляки очень много сделали для нас, дали много помощи – помощи беженцам, особенно в первый год войны – помощь оружием, политическая поддержка, которая тогда была.
Но, очевидно, и это возникло не при Навроцком, а началось раньше, возникли очень серьезные противоречия в отношениях с Польшей. К большому сожалению, в последние годы, причем это произошло во время нынешней большой войны с Россией, я бы сказал, двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают наибольший кризис, именно кризис, за все время существования независимой Украины.
То, что вспоминали, что поляки – наш главный адвокат в Европейском Союзе, в НАТО – уже давно нет», – заявил Фесенко.
В конце минувшей недели во время первой встречи с Зеленским новый президент Польши Кароль Навроцкий подарил гостю двухтомник «Документы Волынской резни».
Варшава настаивает, что Украина должна признать Волынскую резню геноцидом, разрешить эксгумации останков убитых поляков, а также криминализировать символику Бандеры.
Президент Польши после переговоров посетовал, что Украина не ценит помощь Варшавы. По его словам, данный посыл он Зеленскому «передал в твердой, но вежливой и джентльменской беседе».
Во время визита Зеленского польская правая партия «Конфедерация» провела митинг. Участники акции развернули плакаты с перечеркнутым трезубцем и надписью «Помним Волынь!», «Мы не слуги украинского народа», а также «Зеленский! Отдай наши 100 миллиардов!».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: