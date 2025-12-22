Кризис с Польшей достиг своего апогея за всю историю «незалежности», – глашатай Зеленского

Нынешние отношения Украины с Польшей можно охарактеризовать как самый сильный кризис за всю историю «независимости».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В контексте нынешней войны поляки очень много сделали для нас, дали много помощи – помощи беженцам, особенно в первый год войны – помощь оружием, политическая поддержка, которая тогда была.

Но, очевидно, и это возникло не при Навроцком, а началось раньше, возникли очень серьезные противоречия в отношениях с Польшей. К большому сожалению, в последние годы, причем это произошло во время нынешней большой войны с Россией, я бы сказал, двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают наибольший кризис, именно кризис, за все время существования независимой Украины.

То, что вспоминали, что поляки – наш главный адвокат в Европейском Союзе, в НАТО – уже давно нет», – заявил Фесенко.