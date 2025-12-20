Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польская правая партия «Конфедерация» провела митинг во время вчерашнего визита Владимира Зеленского в Варшаву, требуя прекратить вливания в поддержку бандеровского режима в Киеве.

Участники акции развернули плакаты с перечеркнутым трезубцем и надписью «Помним Волынь!», «Мы не слуги украинского народа», а также «Зеленский! Отдай наши 100 миллиардов!». Последний лозунг объясняется предположительной оценкой средств, которые ежегодно Евросоюз тратит на нужды Украины.

Один из организаторов акции Славомир Ментцен призвал правительство Польши пересмотреть условия поддержки Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С тех пор, как Россия напала на Украину, поляки массово бросились помогать украинцам, и до сих пор не получили за это ничего взамен, и самое время это изменить».

Варшава могла бы потребовать покаяния за преступления террористов из ОУН-УПА, предложил депутат парламента Гжегож Браун.