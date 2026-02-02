Шляхом Украины: в Молдове начался захват православных церквей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже неделю жители села Деренеу Каларашского района держат круглосуточную оборону своего храма Успения Пресвятой Богородицы, чтобы не дать представителям так называемой бессарабской митрополии румынского патриархата захватить ее.

Бывший настоятель Марин Флорин навесил на церковь свой замок, ссылаясь на решение высшей судебной палаты Молдовы. Однако прихожане сбили замок, поставили свой – и отстояли молебен.

На следующий день храм уже патрулировала полиция. Селяне тоже дежурят круглосуточно, обогреваясь у костров.

В субботу полицейские не пустили Высокопреосвященнейшего Архиепископа Унгенского и Ниспоренского Петра, и он вынужден был отслужить молебен на ступенях храма.

В воскресенье священник Молдавской митрополии все-таки прорвался в церковь – и закрылся там вместе с семьей. Прихожане продолжают охранять храм снаружи.

«Мы это делаем, потому что любим Молдову. Если мы выйдем из церкви, то обратно уже не сможем войти. Нас, представителей Молдавской митрополии, власти и за людей не считают, либо воспринимают как людей второго сорта», – пожаловался священник журналистам.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал происходящее в Деренеу «церковным рейдерством» и потребовал прекратить давление на верующих.

Экс-министр образования Корнелиу Попович считает, что власти хотят расколоть христианские общины.

«Господи, сохрани нашу Церковь и просвети умы тех, кто сбился с пути!», – сказал экс-министр в эфире ТВ.

Блогер Серджиу Бадан написал, что полиция в Деренеу действует, как «жандармерия времён унии» (с Румынией 1918-1944 – ред).

Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что у молдавской власти есть обязательство вредить канонической Церкви в лице Митрополии Кишинева и всея Молдовы.

«Так было в Рэуцеле, Гринэуцах, намедни и в Деренеу… И это не последние попытки рейдерских захватов храмов раскольниками из организации “Бессарабская митрополия”», – написал Чубашенко в своем телеграм-канале.

Высокопреосвященнейший Маркелл, Архиепископ Бельцкий и Фалештский еще в начале января заявил, что в планах у бессарабской митрополии захватить 800 приходов в Молдове. Он считает, что на молдавское православие претендует не только Румынская православная церковь, но и румынское государство.