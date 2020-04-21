21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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Квартальщик Кошевой: «Зеленский мог избить Путина»




Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Париже якобы заставил серьёзно понервничать своего российского коллегу Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по юмористическому шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ему [Зеленскому] никто бы не позволил побить Путина. Да и он понимает, что это выглядело бы, с одной стороны, красиво глобально-гениальнейшим образом, но есть политика этикета или чего там, протокол какой-то.

Но если ты заметила, то он заставил понервничать Путина, дедушка немножко кукожился. И мне казалось, что у него слетят туфли с ног, потому что я бы на месте видеоператора столик снимал чуть-чуть выше, а не чтобы было видно подстольные танцы двух ног», – сказал комик.

Напомним, ранее Еврегий Кошевой рассказывал, как украинский президент качается для того, чтобы при случае избить Владимира Путина.

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