Лидер боснийских мусульман проиграл выборы в Президиум страны

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Бакир Изетбегович, лидер самой влиятельной политической силы мусульман-бошняков – Партии демократического действия (ПДД), проиграл выборы на пост члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняцкого народа.

По результатам подсчёта 91,97% бюллетеней, Бакир Изетбегович набрал 187 380 голосов (37,59%), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А новым членом Президиума БиГ от бошняков избран Денис Бечирович, набравший 285 108 голосов (57,2%). Бечирович – член Социал-демократической партии (СДП), которую поддержали 11 гражданских оппозиционных партий.

Местные комментаторы уже назвали это событие «концом династии Изетбеговичей», ведь лидер ПДД получил партию и неформальный титул лидера боснийских мусульман в наследство от отца, Алии Изетбеговича. Алия Изетбегович стремился превратить Боснию и Герцеговину в исламское государство, что и привело к гражданской войне в БиГ в 1992-1995 годах.

Кроме этого, новым членом Президиума БиГ от сербского народа избрана Желька Цвиянович, которая ныне занимает пост президента Республики Сербской. По результатам обработки 85,35% бюллетеней, она набрала 275 175 голосов (52,87%). Её ближайший соперник Мирко Шарович набрал 185 828 голосов (35,70%).

А вот представитель хорватского народа в Президиуме БиГ остался прежним: Желько Комшич получил 194 605 голосов (54,21%), тогда как его соперница Борьяна Кришто – 164 395 (45,79%). Примечательно, что Комшич на самом деле представляет интересы мусульман-бошняков, голосами которых он в очередной раз избран в Президиум БиГ. Аалитики не исключают, что именно этих голосов и не хватило Бакиру Изетбеговичу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в воскресенье, 2 октября, граждане БиГ голосовали за членов Президиума (своеобразного коллективного президента) и членов Палаты представителей Парламентской Скупщины (нижней палаты парламента) страны.

Кроме того, в этот день прошли выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской, депутатов Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской, а также выборы парламента Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, второй энтитет БиГ) и парламентов кантонов, составляющих ФБиГ.