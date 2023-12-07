«Лучше использовать мины» – немецкий генерал призвал к терактам на территории РФ

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Диверсионная война может быть эффективным средством борьбы с многократно превосходящим противником.

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно видеть, насколько эффективной может быть борьба с логистическими объектами в тылу. В последнее время на востоке было много сообщений в связи с этим. Там был нанесён значительный ущерб логистике и командным пунктам. Но сейчас это должно быть стратегической задачей, нацеленной на всю Россию», – сказал Бюлер.

Он перечислил несколько терактов на территории России. Интересно, что один из названных примеров оказался фейком: киевская пропаганда попыталась выдать за «перемогу» возгорание проводки на российской железной дороге.

Немецкий генерал подчеркнул, что хорошо организованная диверсионная работа может оказать нанести противнику большой ущерб.

«Для начала о саботаже поездов и железнодорожных путей. На вопрос из Вены я расскажу, можно ли саботировать поезда с помощью противотанковых мин с магнитным взрывателем», – начал рассказывать генерал.

Он пришёл к выводу, что такие диверсии могут быть эффективными средством ведения войны против России.