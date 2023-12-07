«Лучше использовать мины» – немецкий генерал призвал к терактам на территории РФ

Константин Серпилин.  
07.12.2023 08:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1080
 
Германия, Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Диверсионная война может быть эффективным средством борьбы с многократно превосходящим противником.

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диверсионная война может быть эффективным средством борьбы с многократно превосходящим противником. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Можно видеть, насколько эффективной может быть борьба с логистическими объектами в тылу. В последнее время на востоке было много сообщений в связи с этим. Там был нанесён значительный ущерб логистике и командным пунктам.

Но сейчас это должно быть стратегической задачей, нацеленной на всю Россию», – сказал Бюлер.

Он перечислил несколько терактов на территории России. Интересно, что один из названных примеров оказался фейком: киевская пропаганда попыталась выдать за «перемогу» возгорание проводки на российской железной дороге.

Немецкий генерал подчеркнул, что хорошо организованная диверсионная работа может оказать нанести противнику большой ущерб.

«Для начала о саботаже поездов и железнодорожных путей. На вопрос из Вены я расскажу, можно ли саботировать поезда с помощью противотанковых мин с магнитным взрывателем», – начал рассказывать генерал.

Он пришёл к выводу, что такие диверсии могут быть эффективными средством ведения войны против России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть