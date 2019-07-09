Макрон летит в Сербию говорить о Косово

09.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович, Елена Острякова

Эммануэль Макрон станет первым французским президентом за последние 18 лет, который посетит Сербию. Двухдневный визит ожидается на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала RTS заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подпишем свыше 20 различных соглашений. Этот визит очень важен для нас. Мы поговорим о нашем политическом сотрудничестве, экономическом сотрудничестве и обязательно о Косове», – сказал Вучич.

Будет также обсуждаться вопрос о перспективах вступления Сербии в Евросоюз.

Отметим, что в начале июля в Париже был отменен саммит, на котором с участием лидеров Франции и Германии должна была обсуждаться проблема обострения кризиса в Косово.

В мае безрезультатно завершился аналогичный саммит в Берлине, после чего албанские сепаратисты заявили о необходимости привлечения к переговорам своих покровителей из США, намекая, что Евросоюз самостоятельно не способен разрешить кризис на континенте.

Впоследствии албанцы предприняли несколько шагов по обострению ситуации – они в очередной раз отвергли отмену экономической блокады сербских анклавов в Косово, более того, спецназ косоваров совершил туда рейд и провел массовые аресты сербских полицейских под предлогом борьбы с организованной преступностью, заодно задержав и избив сотрудника миссии ООН – гражданина РФ, обвиняя его в помощи протестующим сербам.

Запад, как известно, добивается от Сербии легализации незаконного отторжения Косова и Метохии при поддержке НАТО. В обмен и Белграду, и Приштине обещается перспектива вступления в Евросоюз, где проблема границ должна стать не актуальной.

Интересно, что сам Макрон 1 июля 2019 года заявил о невозможности расширения ЕС из-за существующих противоречий между нынешними членами.

«Я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза», – сказал Макрон.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.