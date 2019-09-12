12.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Медведчук снюхался с врагами России

Возвращение на Украину одного из вожаков УНА-УНСО Николая Карпюка и его подельника Станислава Клыха, которых в РФ осудили за участие в войне в Чечне на стороне боевиков, – это личная заслуга одного из лидеров «Оппоплатформы», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер МИД Украины, депутат парламента Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, Медведчук убеждал высшее руководство России в необходимости включения Карпюка и Клыха в обменный список.

«Он принимал участие в том, чтобы убедить, в первую очередь, руководство Российской Федерации, в том числе по таким проблемным вопросам, как Карпюк и Клых, где было общее мнение, и мы это видели в СМИ, что силовики, например, российские, которые считают, что есть вопросы, по которым можно торговаться или вообще не говорить, потому что, например, Карпюка и Клыка подтащили к Минскому процессу, это совсем другие вопросы.

Его заданием было убедить высшее руководство России, в том числе лично Путина в том, что такой шаг будет позитивно воспринят украинским обществом и откроет путь к более широкому урегулированию», – заявил Волошин.

Ранее один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк рассказал о дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем и его вкладе в Евромайдан.

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