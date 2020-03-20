МИД РФ требует от Зеленского остановить экстремистов

20.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка прорыва через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года и готовящийся меджлисом «марш на Крым» – это провокации одного рода.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не менее ангажированной является попытка вновь раскрутить тему имевшей место в ноябре 2018 года откровенной провокации в районе Керченского пролива с участием кораблей Военно-морских сил Украины. Хорошо известно, что она была спланирована в предвыборных целях по прямому указанию Порошенко.

И сейчас готовится еще одна провокация – некий «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого меджлиса крымско-татарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить», – заявила Захарова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее даже российский либерал, скандальный адвокат Марк Фейгин признал, что поход на Крым, «с прохождением через российскую границу» Меджлис планирует «от отчаяния».