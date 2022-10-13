Милорад Додик: Решение проблем Балкан в рамках ЕС возможно только при участии Венгрии

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Без участия Венгрии невозможно решить балканские проблемы в рамках структур ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил вновь избранный президент Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия является страной-членом ЕС. Она показала себя объективной и понимающей ситуацию на Балканах. Невозможно решить балканские проблемы в рамках структур ЕС, если Венгрия не включена в процесс. Это наша общая позиция», – сказал Милорад Додик.

По его мнению, это может помочь как Балканам, так и Евросоюзу, который таким образом получит надежного и нейтрального партнера в регионе.

Додик отметил, что его отношения с Орбаном являются наилучшими из возможных. Политик подчеркнул, что сегодняшние переговоры являются частью регулярных встреч между двумя государственными деятелями, и на них, в частности, обсуждались оперативные, стратегические, двусторонние вопросы и вопросы ЕС.

«Всегда приятно поговорить с другом, который открыт для твоего мнения по всем вопросам, когда нет расчётливого подхода, и мы абсолютно ответственно относимся к партнерству, которое строим», – сказал Милорад Додик.

Он поблагодарил Виктора Орбана за поддержку со стороны Венгрии сельскохозяйственных производителей в Республике Сербской и отметил, что в следующих фазах проекта его финансирование достигнет 100 миллионов евро. По словам Додика, в следующий понедельник должно состояться заседание совместной рабочей группы по вопросам энергетики.

«Это вопрос большой важности – как для Европы, так и для Венгрии. Мы говорили об энергетической ситуации и о своеобразном «Сообществе энергетической солидарности». Это означает, что страны, которые хотят быть его частью, могут и должны сделать имеющиеся у них энергетические мощности доступными для совместного использования», – отметил Милорад Додик.

В свою очередь, Виктор Орбан поздравил гостя с победой на выборах президента Республики Сербской.

«Столько побед в одном фото. Поздравляю Милорада Додика с недавней победой на выборах», – написал премьер-министр Венгрии в своем аккаунте в Twitter под совместной фотографией двух политиков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан записал видео в поддержку Милорада Додика, который баллотировался на пост президента Республики Сербской.