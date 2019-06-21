Монтян советует майданщикам срочно повторить «подвиг» Тымчука

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Все, кто стояли на Майдане во время госпереворота 2013-14 годов, должны срочно «почистить оружие».

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, намекая на судьбу депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, застрелившегося во время чистки наградного пистолета.

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«В принципе, всем, кто стоял на сцене Майдана, самое время его почистить», – заявила Монтян.

На уточняющий вопрос, нужно ли это сделать оставшимся депутатам Рады, Монтян подчеркнула, что это не все кандидаты «на вылет».

«Да, нет, маловато будет. Не только депутаты. Есть еще масса желающих отправиться в мир иной», – сказала юрист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня пропагандист и парламентарий Дмитрий Тымчук погиб от выстрела в голову. По предварительной версии, он якобы чистил свой наградной пистолет «Форт», который в этот момент был заряжен, затем стали говорить, что имел место суицид.