28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Провокации, Россия, Украина
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Муджабаев призвал похищать людей на Украине


Украинские власти должны хватать людей с неугодными политическими взглядами, чтобы потом обменивать их на меджлисовских экстремистов, осуждённых в России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил межлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Быть обвинённым террористом Российской Федерацией, это как быть обвинённым в разврате публичного дома или быть уличённым в воровстве из блатной малины», – прокомментировал Муждабаев обвинение СК РФ в свой адрес.

«Я настаиваю на том, что мы должны всеми возможными, желательно законными способами, хватать на Украине русских шпионов, не обязательно русских граждан, это не имеет значения, они могут быть с разными паспортами, чтобы проводить обмен с Россией», – истерил меджлисовец.

Напомним, ранее главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило сбежавшему на Украину гражданину РФ Айдеру Муждабаеву обвинение в призывах к терроризму.


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