На «Бандерштате» «Жадан и Собаки» поглумились над покойным Кобзоном

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Луцке на юбилейном 15-м музыкальном фестивале «Бандерштат», посвященном 30-летию независимости Украины, спели нецензурную песню о покойном российском артисте Иосифе Кобзоне.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», композицию группы «Жадан и Собаки» под названием «Кобзон» радостно подпевала многотысячная толпа.

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Припев песни строится в большей части из повтора одной строчки: «Чотири роки, су…а, без Кобзона» («Четыре года, с…ка, без Кобзона»). По словам авторов, текст был написан еще в 2017 году при жизни Иосифа Кобзона, и посвящен не ему лично, а «ментальному отказу» от российской музыки.

При этом, в композиции также есть строчка «Когда вы выключаете радио «Шансон», в лесу умирает еще один Кобзон», а также обильное количество нецензурной брани.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в первый день проведения фестиваля «Бандерштат-2021» под Луцком на мероприятие пригласили потомков гитлеровских пособников из УПА.