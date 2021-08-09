На «Бандерштате» «Жадан и Собаки» поглумились над покойным Кобзоном

На «Бандерштате» «Жадан и Собаки» поглумились над покойным КобзономНовости Украины
В Луцке на юбилейном 15-м музыкальном фестивале «Бандерштат», посвященном 30-летию независимости Украины, спели нецензурную песню о покойном российском артисте Иосифе Кобзоне.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», композицию группы «Жадан и Собаки» под названием «Кобзон» радостно подпевала многотысячная толпа.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
Припев песни строится в большей части из повтора одной строчки: «Чотири роки, су…а, без Кобзона» («Четыре года, с…ка, без Кобзона»). По словам авторов, текст был написан еще в 2017 году при жизни Иосифа Кобзона, и посвящен не ему лично, а «ментальному отказу» от российской музыки.
При этом, в композиции также есть строчка «Когда вы выключаете радио «Шансон», в лесу умирает еще один Кобзон», а также обильное количество нецензурной брани.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в первый день проведения фестиваля «Бандерштат-2021» под Луцком на мероприятие пригласили потомков гитлеровских пособников из УПА.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.