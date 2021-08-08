На «Бандерштате» потомки нацистов уверяли, что СССР планировал «перестрелять половину украинцев»

08.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В первый день проведения фестиваля «Бандерштат-2021» под Луцком на мероприятие пригласили потомков гитлеровских пособников из УПА.

Обвешанные непонятно за какие заслуги медалями старики пытались доказать, что советский народ якобы хотел уничтожить половину украинцев, чтобы заселить освободившуюся территорию.

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Об этом в частности в ходе своего выступления рассказал потомок одного из боевиков УПА Ростислав Кушнирук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что было самым сложным в той проклятой Сибири и России?» – спросил ведущий.

Бандеровец рассказал, как некий Маракулин якобы обещал ему уничтожить или выслать весь украинский народ, чтобы переехать жить на освободившуюся территорию.

«Не знаю, по какой справке, пришёл ко мне Маракулин. Спросил – ты что, с Украины? – С Украины. – Ну ничего, мы поедем туда жить, только немножко позже, когда вас там половину перестреляют, а половину в Сибирь сошлют, как тебя. Вот тогда мы поедем туда жить. Думаю – боже, почему я здесь, а не там? Я бы с пулемёта Токарева весь диск в тебя всадил. Так началась сибирская ссылка», – рассказал бывший боевик.

Напомним, Ростислав Кушнирук является одним из авторов альтернативной украинской истории. Согласно его версии , УПА приходилось воевать с немцами, Красной армией, поляками и собственными сексотами.