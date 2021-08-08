Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
08.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Политика, СССР, Украина
Просмотров:

На «Бандерштате» потомки нацистов уверяли, что СССР планировал «перестрелять половину украинцев»

Новости УкраиныВ первый день проведения фестиваля «Бандерштат-2021» под Луцком на мероприятие пригласили потомков гитлеровских пособников...

В первый день проведения фестиваля «Бандерштат-2021» под Луцком на мероприятие пригласили потомков гитлеровских пособников из УПА.

Обвешанные непонятно за какие заслуги медалями старики пытались доказать, что советский народ якобы хотел уничтожить половину украинцев, чтобы заселить освободившуюся территорию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Об этом в частности в ходе своего выступления рассказал потомок одного из боевиков УПА Ростислав Кушнирук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что было самым сложным в той проклятой Сибири и России?» – спросил ведущий.

Бандеровец рассказал, как некий Маракулин якобы обещал ему уничтожить или выслать весь украинский народ, чтобы переехать жить на освободившуюся территорию.



«Не знаю, по какой справке, пришёл ко мне Маракулин. Спросил – ты что, с Украины? – С Украины. – Ну ничего, мы поедем туда жить, только немножко позже, когда вас там половину перестреляют, а половину в Сибирь сошлют, как тебя. Вот тогда мы поедем туда жить. Думаю – боже, почему я здесь, а не там? Я бы с пулемёта Токарева весь диск в тебя всадил. Так началась сибирская ссылка», – рассказал бывший боевик.

Напомним, Ростислав Кушнирук является одним из авторов альтернативной украинской истории. Согласно его версии, УПА приходилось воевать с немцами, Красной армией, поляками и собственными сексотами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть