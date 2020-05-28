На Донбассе фермер разрядил ружьё в мародёра ВСУ

28.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Жителю подконтрольной Киеву территории Донбасса пришлось с охотничьим ружьём в руках защищать своё имущество от ВСУшников, пытавшихся разобрать хозпостройки фермерского хозяйства, чтобы использовать их в виде декораций для постановочных съёмок обстрелов.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Командование ООС не оставляет попыток обвинить НМ в несоблюдении Минских договоренностей. В этих целях по приказу командующего ООС Кравченко в соединения ОТГ «Север» направленны съёмочные группы украинских телеканалов и информационных агентств, в числе которых «1+1», «5 канал», «ICTV» и «Интер».

Под руководством представителей 72 Центра информационно-психологических операций украинские пропагандисты будут снимать постановочные кадры обстрелов, впоследствии выдавая их общественности как нарушение режима прекращения огня со стороны НМ», – сообщил Осадчий.

Он добавил, что для организации съёмок командующий ОТГ «Север» отдал указания командиру 24 бригады ВСУ подготовить на полигоне ложные позиции, используя имеющиеся силы и средства.

«В связи с отсутствием материалов для оборудования позиций комбат решил воспользоваться, так сказать, «помощью» местного населения, приказав разобрать хозяйственные постройки фермерского хозяйства в населённом пункте Мироновский. Фермер, шокированный беззаконием «защитников», выстрелил из охотничьего ружья в командира отделения младшего сержанта Короленко, приехавшего с подчиненными для мародёрства», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что в результате происшествия ВСУшника с ранением отправили в госпиталь Северодонецка, а в часть прибыла комиссия военной службы правопорядка для проведения разбирательства.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее жители подконтрольной Киеву территории Донбасса отказались участвовать в постановочных съёмках украинского ТВ.