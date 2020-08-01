На перемирие плевать, от беспилотников не откажемся, – полковник СБУ

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разведка территорий при помощи беспилотных летательных средств жизненно необходима в военном деле, а потому украинская группировка в Донбассе будет находить способы продолжать использование БПЛА, несмотря на то, что это – прямое нарушение условий перемирия.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-боевик «АТО», полковник СБУ и депутат от фракции «Голос» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во-первых, я думаю, что в этом перемирии в первый раз были прописаны такие тезисы. Я сам, будучи на Донбассе и пять лет принимая участие в боевых действиях, пережил, возможно, штук тридцать этих перемирий и знаю, как они проходят. Мы даже делали ставки, сколько же это перемирие будет продолжаться – день, два, три, неделю.

Но никто никогда не запрещал нам вести разведку, потому что разведка – это гарант поддержания перемирия. Никто не говорит про активные боевые действия. Но с закрытыми глазами воевать за свою страну невозможно, как и защищать ее» – заявил экс-боевик.

«Поэтому я думаю, что эти пункты, которые были конкретно прописаны (мне очень интересно, кто их предложил?), а именно запрещение проведения разведки, пусть мы не говорим про ведение снайперского огня, – это в целом поиск информации, которая обеспечит защиту, в первую очередь. Перелёты беспилотных летальных аппаратов люди восприняли как, что просто нас ослепили. Были вопросы о том, кто это сделал, какая сторона предложила такие пункты внести в это перемирие?

Люди были, конечно, этим обескуражены. Еще и политические силы нагнетали ситуацию, потому что видел некоторые выступления, которые и вправду не соответствовали действительности, но ситуация накручивалась вокруг этого перемирия. Оно действительно использовалось как одной, так и другой стороной», – добавил Костенко.

По его словам, командиры ВСУ будут непременно саботировать данный пункт перемирия.

«Я сам принимал участие в перемириях. Командиры на местах – они никогда не дадут себя ослепить и обеспечат для себя возможность защитить своих бойцов. Поэтому необходимо доверять вооруженным силам и понимать, что они не допустят предательства, потому что они уже понесли очень много потерь, научились воевать.

Они научились не доверять противнику, потому что дипломаты, которые никогда не служили в армии, которые не знают, что такое военное дело и помимо дипломатии более ничем не занимались, могут за столом переговоров подписывать всё, что угодно, не думая про армию, не думая, как солдаты будут разгребать всё это в окопах. Однако же бойцы тоже понимают, что такое дипломатия и перестраховываются своими действиями», – рассказал полковник СБУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне ВСУ уже грубо нарушили перемирие, сбросив три гранаты на позиции ЛНР с ударного беспилотника.