На шее Украины все туже затягивается экономическая удавка

02.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Финансово-экономический блок украинского правительства уже даже не заикается об уменьшении внешних долгов страны.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Он напомнил, что летом прошлого года министерство финансов во главе с Оксаной Маркаровой радостно сообщило, что к 2022 году, соотношение украинского внешнего долга к ВВП сократится до 43%.

«С тех пор многое поменялось: Маркарова далече, нерезиденты смазывают лыжи, Сологуб в НБУ уже прогнозирует рост соотношения долг/ВВП до 70% и говорит о том, что дефицит в размере 8% – это нормально, хотя год назад говорил диаметрально противоположное. Добавим сюда падение ВВП и получим модель при которой удавка не просто на шее, она уже сжимается. Равно как и продолжается национальный спорт по наступанию на грабли», – резюмирует Кущ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», для украинской экономики прогнозы оказались куда хуже, чем ожидалось.