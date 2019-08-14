На Украине хотят ввести ценз оседлости для граждан РФ

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Иностранцы сначала должны доказать свое право на получение украинского гражданства, а до этого в течение 5 – 10 лет проживать на Украине со справкой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил первый консул Украины в Израиле, переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, чего я не понимаю – зачем так быстро давать гражданство. Во всех странах, в большинстве европейских стран люди, которые пытаются обрести гражданство этой страны, они сперва получают статус постоянного жителя, получают разрешение на постоянное проживание и только после 5 – 10 лет получают гражданство.

Зачем спешить, что мешает этим людям находиться тут, в Украине, в статусе таких лиц, которые имеют свидетельство о проживании, если они ограничены будут только в том, что не могут быть избраны и не могут быть участниками избирательного политического процесса. Мне удивительно, зачем спешить – пусть люди хотя бы азы украинского языка выучат, сдадут соответствующие экзамены после 5-10 лет нахождения в Украине, и только после этого дайте им возможность получить гражданство», – заявил Чекалкин.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение украинского гражданства российским «политэмигрантам» и тем, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских войск.