На Украине русские превращаются в бандеровцев

23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия должна форсировать восполнение демографических потерь близкими по духу людьми с Украины, которые подвергаются усиленной русофобской обработке.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданству Константин Затулин.

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«Я пытаюсь добиться, чтобы в Россию шел поток желательных людей. Людей одной с нами крови, веры, языка. И я вижу источник на постсоветском пространстве – Украина. Из-за того, что мы топчемся на месте и не снимаем претензий к приехавшим, переселенцы просто разворачиваются в другую сторону – в Европу, в Польшу», – сказал Затулин.

Он говорит, что раньше считал, что не нужно форсировать переселения русских из Украины, Казахстана и Прибалтики, поскольку они защищают там русские права своей численностью.

«Но после произошедшего на Украине в 2014 году мы поняли, что масса русского населения подвергается там усиленной украинизации. Они в подавленном состоянии, потому что Россия объявлена агрессором. Их детей и внуков, если ничего не изменится, обязательно воспитают в антироссийском духе. Причем от антироссийского совсем недалеко до антирусского», – подчеркнул депутат.

«Даже те отщепенцы, которые из России поехали воевать на стороне Киева в Донбассе, вдруг столкнулись с тем, что их на Украине никто не хочет натурализовывать. Более того, их начинают третировать, потому что говорят по-русски и вообще приехали из России. Несмотря на их «заслуги перед бандеровской властью», – добавил политик.

Он предлагает быть честными и признать, что в ближайшее время у РФ мало шансов восстановить с Украиной добрососедские отношения, а потому если не дать возможности людям, которые этого хотят, вернуться в Россию, то их придется «принести в жертву, отдадим на перевоспитание в русофобов», причем «они будут ненавидеть Россию даже больше, чем сами бандеровцы, – будут доказывать им свою лояльность».

В подтверждение своих слов депутат рассказал о дискуссии с председателем русской общины Ивано-Франковской области в Москве, на Конгрессе соотечественников.

Он подошел с претензиями, что якобы Затулин своими выступлениями навлекает на русских на Украине подозрения и даже гнев.

«И рассказал, что у него два сына. Один работал в Крыму, но после возвращения полуострова потерял работу и вернулся в Ивано-Франковск. А второй сын воевал в Донбассе на стороне Киева. И вот этот председатель говорит: «Я благодарен своему младшему сыну за то, что мы теперь можем спокойно ходить по Ивано-Франковску, – мы, патриоты Украины». Что мне было ему сказать? Я напомнил ему про полицаев, которые своим существованием снимали претензии к русскому народу на оккупированных территориях. Но массовые расстрелы это не остановило», – подчеркнул Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве предупредили, что многочисленные граждане Украины, не без гордости провозгласившие себя «русскоязычными бандеровцами» после Евромайдана, окажутся следующими жертвами националистического режима.

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