На Волыни больной ковидом выпрыгнул из окна стационара

23.11.2021  12:17 (Мск), 

Киев,

Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Медицина, Происшествия, Украина
Новости Украины

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Больной коронавирусной инфекцией пациент Волынской областной клинической больницы покончил жизнь самоубийством.

/p> Больной коронавирусной инфекцией пациент Волынской областной клинической больницы покончил жизнь самоубийством. Об этом...

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Волынской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

78-летнего мужчину планировали выписать из медицинского учреждения 22 ноября. Однако за день до выписки спрыгнул с четвёртого этажа больницы.

«Во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – говорится в сообщении.

Однако пока подробностей происшествия не сообщают.

Также в ходе проверки выяснилось, что самоубийца был жителем Львовской области. О причинах лечения пациента в другой области не сообщается. Вероятно, это связано с тем, что в Львовской областной инфекционной больнице находится на стационарном лечении больше больных коронавирусной инфекцией, чем позволяет наличие койко-мест.

Напомним, накануне на территории Херсонской области в один день покончили с собой сразу двое больных ковидом.

Также ранее украинские медики признались, что в больницах «незалежной» наступил коронавирусный ад – старые и необорудованные помещения переполнены больными и умершими, которые не получают надлежащего лечения и ухода. Условия, в которых украинцы вынуждены лучиться от коронавируса, похожи на сцены из фильма ужасов.

В связи с этим даже в Верховной раде признают, что Украина бьёт мировые антирекорды по ковиду, хотя руководство страны и пытается скрыть реальное положение дел.

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