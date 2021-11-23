На Волыни больной ковидом выпрыгнул из окна стационара

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Новости Украины

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Больной коронавирусной инфекцией пациент Волынской областной клинической больницы покончил жизнь самоубийством.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Волынской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

78-летнего мужчину планировали выписать из медицинского учреждения 22 ноября. Однако за день до выписки спрыгнул с четвёртого этажа больницы.

«Во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – говорится в сообщении.

Однако пока подробностей происшествия не сообщают.

Также в ходе проверки выяснилось, что самоубийца был жителем Львовской области. О причинах лечения пациента в другой области не сообщается. Вероятно, это связано с тем, что в Львовской областной инфекционной больнице находится на стационарном лечении больше больных коронавирусной инфекцией, чем позволяет наличие койко-мест .

Напомним, накануне на территории Херсонской области в один день покончили с собой сразу двое больных ковидом.

Также ранее украинские медики признались, что в больницах «незалежной» наступил коронавирусный ад – старые и необорудованные помещения переполнены больными и умершими, которые не получают надлежащего лечения и ухода. Условия , в которых украинцы вынуждены лучиться от коронавируса, похожи на сцены из фильма ужасов.

В связи с этим даже в Верховной раде признают , что Украина бьёт мировые антирекорды по ковиду, хотя руководство страны и пытается скрыть реальное положение дел.