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Несмотря на принятый ранее закон, возмущения, митинги и даже угрозы родственников погибших всушников, украинское руководство до сих пор не создало кладбище для боевиков.

Об этом в интервью киевской журналистке Янине Соколовой заявила мать погибшего всушника Вера Литвиненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соколова напомнила, что в Быковнянском лесу (в Киеве) под мемориальное кладбище для всушников был выделен участок в восемь гектаров. Однако строительство так и не началось, более того – чиновники намерены перенести кладбище за пределы столицы, потому что на выделенном участке обнаружились неизвестные ранее захоронения.

«И если кладбище в Быковнянском лесу обещали частично закончить уже в этом году, то новые планы Кабмина сильно отличаются – кладбище обещают построить аж в 30 июля 2025 года. Из-за медлительности власти, постоянные отмазки, смену отмазки, родственники погибших до сих пор не могут похоронить своих детей, мужей, братьев», – сказала Соколова.

Комментируя ситуацию, Вера Литвиненко отметила, что бандеровцам могилы предков безразличны, главное – продавить свой проект в Быковнянском лесу.

«У меня были письма из Института национальной памяти и Министерства культуры, что Быковнянский лес нормальный для строительства. Но именно по этому участку звучали предостережения. Хотя обещали ещё в прошлом году. Нас это очень удивило и разозлило. Но нам сказали, что мы гонимся за хайпом, и вообще все обещания – это было в прошлом. Нам не объяснили, не было аргументов, которые нас бы убедили, что там нельзя сроить. Теперь там уже слишком маленький земельный участок, и там везде могут быть захоронения погибших, расстрелянных и репрессированных. Нас это очень удивило и разозлило. А раньше об этом Институт национальной памяти не знал?», – возмутилась Литвиненко.

Тем не менее, назвать другую убедительную причину она не смогла – только предположила, что какие-то чиновники или политики хотят забрать эту землю под личную застройку.

«Истинная причина нам неизвестна. Но как сказал один чиновник, киевская земля очень дорогая. Возможно это, возможно ещё что-то», – подытожила она.

Литвиненко пожаловалась, что не помогают даже митинги, однако пообещала и дальше проводить демонстрации с требованием отвести под кладбище понравившийся нацистам участок.