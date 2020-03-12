12.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Нападение на Сивохо – поворотное событие в судьбе Зеленского




Сегодняшнее нападение боевиков в Киеве на советника Совбеза Сергея Сивохо за попытку представить «платформу по примирению с Донбассом» – поворотное событие, которое сыграет решающую роль в дальнейшей судьбе Владимира Зеленского.

Так считает киевский обозреватель Ирина Гаврилова.

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«Либо Зеленский спасует, что тоже может произойти, и тогда подобные ситуации с высокопоставленными чиновниками будут появляться все чаще, а в один день Зеленского просто выволокут из кабинета.

В любом случае, это знаковое, поворотное событие, как мне кажется, и реакция властей на это событие будет определять многие дальнейшие события – отношение простых граждан к власти, отношение между радикалами и властью и так далее», – пишет Гаврилова в своем блоге.

Напомним, что секретарь Совбеза Алексей Данилов сегодня уже фактически предал Сивохо, заявив, что платформа по примирению с Донбассом была частной инициативой советника.

Наблюдатели полагают, что за нацистами, напавшими на Сивохо, стоит глава МВД Украины Арсен Аваков.

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