НАТО активизирует проект «Великая Албания»

23.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

НАТО оказывает все более открытую и активную поддержку проекту создания так называемой «Великой Албании», которая будет включать в себя части центральной Сербии, Македонии и Черногории в дополнение к самой Албании и захваченному сепаратистами Косово. Соответствующие планы обсуждались в конце сентября в Брюсселе, сообщает сербское издание Kurir.

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Как утверждается в публикации, предупреждение об этом поступило в сербскую службу безопасности из Москвы на прошлой неделе. Также представители российской разведки направили перехваченные сообщения Белграду. Документы подтверждают связи между НАТО и албанскими экстремистами в регионе.

Нынешний премьер-министр Албании Эди Рама дважды посещал Белград, где спровоцировал скандал своими подстрекательскими заявлениями. Во время своего визита 10 ноября 2014 года албанский чиновник заявил, что Косово является «независимым государством и реальностью, которую нельзя изменить», а затем, 13 октября 2015 года, призвал Белград признать Косово, потому что «это будет лучше для всех».

Не так давно Рама направил албанцам в Черногории, Македонии и Косово послание, в котором говорится, что все они живут на «территории, которая должна быть объединенной». Сообщение Рамы, согласно российскому порталу Sputnik, было передано по дипломатическим каналам его сотрудниками в Подгорице, Скопье и Приштине, а также некоторым албанским лидерам в южной части центральной Сербии.

Представители сербских служб безопасности говорят, что это только начало:

«Сообщение Рамы о «единой территории», населенной албанцами, является лишь началом новой политической «войны», которую Рама и его сообщники замышляют против Сербии. Премьер-министр Албании не скрывает своих крупных территориальных претензий, но теперь он явно получает сильную поддержку со стороны Запада, особенно альянса НАТО, которому не нравятся отношения Белграда и Москвы. Нужно быть наивным и думать, что Рама действует сам по себе», – сообщает источник.

При этом никто из сербских чиновников не захотел официально прокомментировать данную информацию.

Аналитик Российского фонда стратегической культуры Александр Павич считает информацию сербских журналистов реальной.

«Рама не скрывает, что он является сторонником «Великой Албании», и что у Тираны есть великоалбанские претензии. Однако следует знать, что Рама не сказал бы этого без разрешения своих боссов, в первую очередь, НАТО и США. Он отвечает за провокации, его уровень в международных отношениях – повышение межнациональной температуры», – сказал Павич.

«Соединенные Штаты Америки и НАТО явно не отказываются от подрывных планов в отношении Сербии. Теплый прием президента Вучича и его министров в Брюсселе и Нью-Йорке – лишь часть маскировки их очень опасных и разрушительных намерений. Деятельность албанского корпуса в то же время является частью этого секретного плана. Мы не должны быть наивными» … – подчеркнул Каран.

Душан Пророкович, директор Центра стратегических альтернатив, заявил, что планы Албании не являются секретом для сербов.

«История «Великой Албании» стала часто повторяться. Мы просто послушаем пока эту историю, а ее сила будет зависеть от того, как развивается политический кризис в ЕС. Из-за этого кризиса в Европе первоначальный тезис о том, что все албанцы объединятся посредством евроинтеграции, оказался невозможным», – сказал Пророкович.

На фоне всего этого косовский «президент» Хашим Тачи накануне попросил Албанию предоставить ее гражданство жителям Косово.

«Европейский Союз поставил Косово в положение изоляции, особенно в отношении либерализации визового режима», – сказал Тачи на совместной конференции с президентом Албании Илиром Мета, который, тем не менее, пока что уклонился от положительного ответа на просьбу косоваров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.