«Не согласен!» – На Украине запускают новое протестное движение

04.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На предстоящих выборах президента Украине, где каждый кандидат представляет интересы олигархов, необходимо бойкотировать всех участников избирательной гонки путем намеренной порчи бюллетеней с последующим созданием всеукраинского протестного движения.

С соответствующей инициативой на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады, председатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Движение несогласных». Это мое предложение и мой ответ на вопрос: «Так что же нам делать?». Я призываю граждан Украины отказаться от принципа «выбирать из двух зол меньшее». Именно эта модель, так искусно навязанная народу Украины, все сильнее укрепляет олигархическое государство и все беспомощнее делает украинский народ, фактически лишая его выбора.

Каждый раз на выборах президента Украины нам предлагают проголосовать не «За», а «Против». Так и сегодня. Нам говорят: «Да выбирайте вы любого другого олигарха, но только не этого!». Нас убеждают в том, что наша проблема не в олигархическом устройстве государства, не в том, что все средства производства и все недра нашей земли, да и сама наша земля уже фактически принадлежит олигархам, а в том, что мы не правильного олигарха выбрали себе в президенты. Вот как только мы выберем себе олигарха правильного, или как только проголосуем за его правильного представителя, так сразу все и изменится. Хороший олигарх, говорят нам, став президентом, в один миг изменит все к лучшему…», – отметил Волга.

При этом, по словам политика, о деолигархизации и изменении социально-экономического строя в стране никакой речи не идет, поэтому гражданам Украины необходимо объявить бойкот всем кандидатам.

«Мое предложение состоит в том, чтобы начать процесс пассивного гражданского неповиновения, отказавшись принимать участие в выборах президента Украины. Сразу подчеркну, что действовать я призываю только в рамках Конституции Украины и её Законов.

Ярким примером такого неповиновения есть позиция участников конкурса «Евровидения», отказавшихся участвовать в Конкурсе. Это мощная гражданская позиция сделала куда как больше для отрезвления нашего народа, чем самое эффективное участие в Конкурсе. Ту же модель я предлагаю реализовать и во время выборов президента. Гражданский саботаж. Сделать я предлагаю следующее.

Дабы никто не мог воспользоваться вашим бюллетенем, на выборы надо прийти. С собой необходимо иметь толстый красный фломастер. Взять бюллетень. Зайти в кабинку. Большими жирными буквами написать на бюллетене: «НЕ СОГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛАСНА», сфотографировать испорченный бюллетень, бросить его в урну, и выложить в социальных сетях его фото таким образом, чтобы надпись о несогласии была явно видна», – предлагает политик.

Однако, по его словам, подобная акция протестов не должна закончиться с избранием нового президента, а получить продолжение в виде всеукраинского общественного движения.

«Те, кто разделяет эту мою позицию, те, кто имеет достаточно гражданского мужества, чтобы принять участие в подобной акции неповиновения, сразу после выборов президента (которые, конечно же, несмотря ни на что состоятся, и которые, скорее всего, отдадут власть в руки нового олигарха), должны установить контакты друг с другом по территориальному признаку.

Этот скелет из контактов должен стать отправной точкой для построении Всеукраинской общественной организации «Движение Несогласных», которое своей целью имеет демонтаж действующей олигархической модели государственного устройства и замену его на государство социальной справедливости.

С этой целью движение, действуя в рамках Конституции и Законов Украины, будет проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения, объясняя основные причины олигархизации украинского общества, показывая пути преодоления власти олигархов, объясняя, что без национализации бюджетообразующих средств производства, без экспроприации олигархов, никаких изменений в государственном устройстве Украины добиться невозможно.

Учредительный съезд «Движения Несогласных» предлагаю провести летом в Киеве. Пропуском на Съезд будет выставленная в социальных сетях фотография избирательного бюллетеня с надписью «НЕ СОГЛАСЕН!». И хватит унижаться. Пора утверждаться!», – призвал оппозиционер.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в противовес распространившемуся среди украинских полицейских флешмобу «Я – Бандера», запущен флешмоб, призванный показать неонацистам, что большая часть жителей Украины против героизации пособников гитлеровцев.

Также экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что совершенно не важно, кого снова назначат США во главе Украины – России пора перестать признавать верхушку колониальной администрации в Киеве.