Немецкий генерал: Покровск падёт – и у русских открывается дорога на запад

Ситуация вокруг Покровска «в высшей степени критическая».

Об этом в интервью «Ди вельт» заявил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что ситуация в Покровске имеет большое значение на всех уровнях: тактически, оперативно, стратегически. И это мягко выражаясь. Покровск – это центральный город, каким был Бахмут два года назад. Там соединяются несколько видов логистики, железнодорожных линий. Там действительно находится центр обороны Украины. И если этот центр сломается сейчас, из чего и нужно исходить, то у русских будут все возможности в будущем. Потому что после этого местность становится ровной и открытой дальше на запад. И тогда вопрос только времена, когда русские возьмут Донбасс под свой контроль», – сказал Катер.