Немецкий генерал: Покровск падёт – и у русских открывается дорога на запад

Елена Острякова.  
04.11.2025 13:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 595
 
Дзен, Донбасс, Спецоперация


Ситуация вокруг Покровска «в высшей степени критическая».

Об этом в интервью «Ди вельт» заявил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что ситуация в Покровске имеет большое значение на всех уровнях: тактически, оперативно, стратегически. И это мягко выражаясь. Покровск – это центральный город, каким был Бахмут два года назад. Там соединяются несколько видов логистики, железнодорожных линий. Там действительно находится центр обороны Украины. И если этот центр сломается сейчас, из чего и нужно исходить, то у русских будут все возможности в будущем. Потому что после этого местность становится ровной и открытой дальше на запад. И тогда вопрос только времена,  когда русские возьмут Донбасс под свой контроль», – сказал Катер.

По его данным Россия бросила под Покровск «лучшие войска», а Украина «пытается спасти то, что еще можно спасти».

