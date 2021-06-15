Объявлено официально: Украина больше не надеется на правительство Германии

15.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина рассчитывает, что новое правительство Германии предоставит ей вооружение и военные технологии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кулебы, нынешнее правительство не будет заниматься этим вопросом после отказа от военного сотрудничества.

«Меня, если честно, вообще не беспокоит военно-техническое сотрудничество с Соединенными Штатами – там все будет хорошо. Меня больше волнует вопрос, например, Германии и тема поставок немецкого оружия в Украину, немецких военных технологий, скажем так, в широком смысле, в Украину. Он для меня был одним из ключевых во время визита. Это правительство уже не изменит свою позицию, но уже осенью, по результатам выборов в конце сентября в Германии, будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу», – заявил Кулеба.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что западные партнеры отказываются поставлять на Украину вооружение, а то, что пришло в армию за последние семь лет – это старые отремонтированные либо в лучшем случае модернизированные образцы.