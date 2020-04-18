Ополченца батальона Моторолы выдали из России на расправу в Казахстан

18.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Ополченца Евгения Щербака, воевавшего на Донбассе в батальоне «Спарта», несмотря на угрозу уголовного преследования на родине за «наёмничество», выдали казахским властям за нарушение миграционного законодательства РФ.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этом отвратительно и тяжело писать. Мне запросами не удалось его спасти. Всё более похоже не просто на равнодушие системы, а на злой умысел. Ещё одна жертва наших удивительных реалий. Выдан на расправу ополченец Евгений Щербак», – констатировал Шаргунов.

При этом он подчеркнул, что Щербак просил даже не паспорт, а хотя бы временное убежище. «Выдали из Челябинской области, где держали под стражей с декабря. Подхватил туберкулёз», – сообщил депутат.

По его мнению, равнодушие, которое порой демонстрируют российские чиновники по отношению к героям Русской весны, выглядит издевательством.

«Я вас туда не посылала», — сообщает ему Российская Федерация. Или нет, не так, иначе. «Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?». (Веря в русский мир, Женя прошёл в Донбассе самые тяжёлые бои, чудом выжил, потерял друзей).

Он из казахстанского Костаная, некогда Николаевска, города, где русских до сих пор большинство. Его несколько раз в эти дни доставляли к границе и возвращали обратно, словно издеваясь. Карантин не помешал этим жестоким играм… И наконец – сдали», – рассказал депутат.

По его словам, Щербак выдан по требованию «дружественного государства» как «участник боевых действий».

«И немедленно заключён там в тюрьму. Грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. Кого за это благодарить?

Часто меня наивно упрекают, что я не называю имена тех, кто ответственен за такое. Имя им воистину легион. Обычные милые люди, государственники, зрители и участники духоподъёмных телешоу…Привыкшие к лицемерию и безразличию как к норме. Чьи имена вы так хотите услышать? Ну вот, пожалуйста.

Прокурор Челябинской области, государственный советник юстиции 3 класса В.А. Лопин.

На моё обращение со словами о том, что русский человек прошёл войну и просится жить в России, а в Казахстане с туберкулёзом может погибнуть в тюрьме, ответ спокойным канцеляритом Зазеркалья:

«Судом дана оценка доводу об опасении Щербака Е.С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е.С. отказано». Безупречный автоматизм», – отметил Шаргунов.

«О том же начальник Главного Управления МВД по Челябинской области А.Ф. Сергеев. И где же настоящие предатели? Суд, который проштамповал очередное решение? Прокуратура, не пожелавшая возразить суду? Верхи, не способные или не желающие остановить подобное? Или мы все?» – задаётся вопросом парламентарий.

«Теперь надо помогать Евгению с адвокатом (как помогаю выданной на Украину Елене Бойко)…И надо спасать других, кого хотят выдать. Но главное — горечь. У меня? У нескольких ещё? И всё?.. Почти всем, наверное, наплевать», – заключил Сергей Шаргунов.