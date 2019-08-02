От Зеленского в Раду зашли «казаки гаврилюки»

02.08.2019

Победивший в Одесской области на округе №139 кандидат от «Слуги народа» Игорь Васильковский не знает элементарных вещей.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал депутат облсовета Виталий Саутёнков, выдвигавшийся от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» и отставший от победителя на 3,5 процента.

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«Качественный состав «слуг народа», прошедших в Раду, не поддается здравому смыслу: свадебный фотограф, культурист, тамада. Люди поверили, что изменив лицо власти, а не суть, можно наутро проснуться в другой стране. Но у нас уже были новые лица в прошлой Раде, например, казак Гаврилюк, прославившийся тем, что его на Майдане раздели и водой облили. Он связать двух слов не мог. А сегодня этих казаков Гаврилюков в Раде будет 250!», – говорит Саутёнков.

Он рассказал, что поинтересовался у своего оппонента, сколько сейчас стоит газ на Украине.

«Он говорит: ну, по-моему, 9,2 гривен за кубометр. На самом деле – 8,5, это все знают. Спрашиваю: «А сколько килограмм сала стоит?». Мы ж с ним по сельскому округу избирались. Васильковский говорит: «16 гривен за полтора килограмма». А сало стоит от 70 до 90 гривен за килограмм. То есть это абсолютный космонавт», – добавил депутат облсовета.

Кроме того, выяснилось, что кандидат от «Слуги народа» не знает границ своего избирательного округа, а потому «случайно приехал с агитацией к соседям».

Отметим, что Васильковский набрал 34,18%, Саутёнков – 30,74% голосов.

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