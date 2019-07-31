Депутатов Зеленского приходится учить писать и считать

31.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Руководство украинской пропрезидентской партии «Слуга народа», получившей большинство в новом парламенте, столкнется с серьезной проблемой в Раде.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал московский политолог Андрей Окара, симпатизирующий украинским майданщикам.

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«Все «свадебные фотографы» вокруг Зеленского — они толком друг друга не знают. А те, кто сейчас оказались в Раде – это люди из каких то параллельных миров. И вдруг они стали одной командой. Их сейчас тренируют в каком то санатории в Трускавце. Оказалось, что там не все даже с высшим образованием. И им надо учиться не только государственному праву – или теории политических систем, или практике законодательной работе. Судя по некоторым данным – некоторых депутатов надо учить писать и считать», – сказал эксперт.

При этом он уточнил, что такого рода обучение нужно отнюдь не в переносном смысле.

«Грамоте учить – в буквальном смысле слова», – добавил политолог.

По его словам, значительная часть депутатов «Слуги народа», ставших парламентариями по мажоритарным округам, никакого отношения к политике не имели.

«Они стали депутатами не самым бескорыстным способом. И у кого-то из них есть свои локальные спонсоры. Какие-то местные «авторитетные бизнесмены». И нет никакой гарантии, что оказавшись в парламенте эти кандидаты будут голосовать именно так, как надо руководству партии «Слуга народа» и Разумкову. А не по какой-то иной «логике принятия решений». И это большой вопрос – сколько этих людей придется дрессировать. Укреплять партийную дисциплину», – резюмировал Окара.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутатов от «Слуги народа» срочно отправили на «жесткий тренинг» в Трускавец.