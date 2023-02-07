Почему чистки на Украине обошли главаря СНБО Данилова

По Украине прокатилась волна кадровых чисток. Вашингтон уже не мог сдержать раздражения масштабами воровства американской помощи. Полетели головы украинских чиновников.

Однако из крупных фигур пока что на плаву остается Алексей Данилов – главарь СНБО, бывший луганский бандит. Изворотливый, лживый, жестокий, наглый. Бросивший свою мать без денег под обстрелами на Донбассе. Почему же к нему нет никаких претензий у США?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Есть люди, олицетворяющие эпоху, демонстрирующие связь поколений. Со времен «лихих 90-х» прошло примерно поколение, даже больше. И нынешний главарь украинского Совета нацбезопасности и обороны – пан-пахан Данилов, как раз та фигура, которая демонстрирует преемственность бандитского периода 90-х и нынешней украинской власти.

Как в те годы – самым эффективным способом решения проблем, для таких, как Данилов, было прямое физическое воздействие. А если уж совсем сложно, и оппонент не понимает, то в ходу было и физическое устранение визави.

Данилов очень удачно для себя вписался в команду Наполенончика – при отсутствии принципов и какой бы то ни было идеологии, он принял то, что было «в тренде» на Украине – идеологию бандеровщины, самой прибыльной идеологии в современной Украине.

Данилов – это практически эталон того самого бандерлога, забывшего свою историю, историю, язык. И даже семью. Он отказался от собственной матери, оставив её без помощи – под обстрелами ВСУ на Донбассе.

Да и с Бандерой есть определенные аналогии – и тот, и другой любили в начале своей карьеры тренироваться на животных. В отличие от Бандеры, Данилов даже работал по соответствующей специальности – получив аттестат «ветеринара», числился ветеринарным фельдшером. Просто в 80-е годы при Советской власти уже не было подотделов по очистке, иначе Данилов бы сделал карьеру по образцу Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Да и профессоров Преображенских уже не было, остались одни «проФФесора» – коллеги Данилова по цеху. Поэтому вскоре будущий главарь СНБО сразу перешел к практике на людях.

Сколотив одну из самых «успешных» банд Луганщины к середине 90-х (всё, как полагается – рэкет, автоугоны, крышевание рынков), пахан Данилов сросся с властью – и вскоре занял пост мэра Луганска. Но пробыл в должности всего три года – с 1994 по 1997 г. Всё же сопротивление бандитской диктатуре пытались оказывать луганчане. Позже им придётся сражаться уже с диктатурой нацистской – и там, как свой среди своих, будет вновь Данилов.

Что же делать с таким опытом и умищем, когда отстраняют от власти в городе такого ценного кадра? Идти преподавать! Нести (не)доброе, (не) вечное в народные юные массы.

И пошел Алексей Мячеславович преподавателем (только не ржать – такое отчество он действительно записал себе в документах вместо Вячеславовича – рассчитывая, что отсылка к бандитской кличке Мячик будет звучать солиднее).

Бандитский пахан читал лекции по модному в то время «менеджменту» (странно, что не «международному праву»). Параллельно подыскивая себе варианты политической карьеры. Долго искать не пришлось – опыт ветеринара позволил вынюхать подходящую политическую силу – «оранжевых». Упырям Виктора Ющенко очень нужны были беспринципные ублюдки на Востоке Украины. Так Данилов возглавил избирательный штаб «Нашей Украины».

Известными ему методами «политтехнологий» Данилову удалось выбить в пророссийском регионе 3% голосов. За что был отблагодарен должностью председателя Луганской облгосадминистрации. Но через 9 месяцев Ющенко всё равно расстался с одиозным, даже для него неандертальцем Мячиком.

Но политический карьерный рост не остановился – он уже с Юлей Тимошенко в 2006 году становится нардепом Верховной Рады (прохиндейка приближала людей к себе по принципу «подобное тянется к подобному»). С тех пор Мячеславович не выпадает из киевской политики.

И как такой ценный кадр мог не подойти команде Зеленского? Представитель идеологического нацменьшинства Донбасса, который боролся с пророссийскими деловыми региональными «элитами», заодно обвиняя во всех бедах Россию, – он идеально вписался в структуру нацистской киевской власти.

В июле 2019 года становится замглавы СНБО, а с октября того же года возглавляет его. Быстро вошел в «топ» самых влиятельных политиков.

Со своей «командой» таких же альтернативно одаренных Данилов на должности в Киеве насочинял целых 5 (пять!) сценариев «Реинтеграции Донбасса» – в разной интерпретации подразумевавших ликвидацию Республик.

Он был одним из идеологов разгрома ОПЗЖ, применил режим внутренних санкций – репрессий в обход норм законодательства. Кроме политических оппонентов он уничтожал и конкурирующие деловые структуры, особенно те, у которых были связи с РФ.

Сейчас Данилов – один из главных кураторов процесса могилизации – отлова мужского населения на улицах с целью отправки на передовую, где необученным «пушечным мясом» в авральном порядке затыкаются дыры. Ежедневные тысячи смертей – на совести Мячика. Откупиться можно за огромную мзду, львиная доля которой по вертикали передается семейству Данилова.

Бывший луганский урка никогда не забывал о прозе жизни. Квадратные метры квартир в Киеве и домов в области, может, и не превышают показатели известных олигархов, но это лишь означает, что Мячику есть куда ещё расти. К настоящему моменту бандюган из Луганска успел обзавестись в столице хатынкой в 350 метров, а также 446-метровым поместьем в престижном Васильковском районе за городом.

По традиции бизнес записан на жену. Людмила Данилова (Перегудова) – собственница Киевского деревообрабатывающего комбината, совладелица «Томато плюс», «Новострой инвест», а также двух издательских фирм. Думается, это лишь малое из того, что есть – то, что попало в прессу.

Уголовное прошлое, кстати, явно тяготит Мячика. Интеллекта у него не так много, но инстинкты работают отлично. Весь компромат в Сети зачищается. Теперь Данилов преподносит себя как эстета и ценителя прекрасного. Мелькал в светской хронике как коллекционер – собрал 102 картины и 495 фарфоровых статуэток, а также библиотеку из 20 тысяч книг. Публика должна умилиться – какой начитанный и культурный нацист!

Так почему же фамилия Данилова не фигурировала в хрониках американских «чисток»? Казалось бы, в отставку отправляют воришек интеллигентного вида, а откровенный браток находится на видной должности!

Разгадка проста – посольству США как раз и нужны люди вроде головореза Мячика во главе Украины. Тонны компромата позволяют держать его за фаберже. Наступают времена, когда уже запачканный кровью Данилов должен залить ей остатки Украины по самое горло.

Такие люди находятся во власти до тех пор, пока они нужны американской «крыше» – на них террабайты компромата, и все «чеки» на руках у англосаксов – при любом «экспромте» кадра, его снесут на совершенно законных основаниях, которые понравятся народу.

Такое явление, как Данилов на политическом небосклоне не уникально. Но страна с такими «политиками» не способна существовать долго. Жаль население, находящееся под контролем разнообразных даниловых.