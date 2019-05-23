Политика Зеленского может разрушить Украину – эксперт

23.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может избавиться от статуса марионетки олигарха Игоря Коломойского, потому что этого требуют США.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил покинувший Украину киевский тележурналист Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все знаем, что Игорь Коломойский – это кукловод Владимира Зеленского. Я бы не стал заходить так далеко, потому что история знает много примеров, когда кукловодов кидали. А что касается связки Коломойский-Зеленский, я бы обратил внимание, что ещё сидя в Герцлии, Игорь Коломойский давал странные и довольно громкие интервью, и, с точки зрения Зеленского, не совсем удобные для него как для кандидата, которому приходилось как от мух отмахиваться от обвинений в том, что он – марионетка Коломойского.

Но Игорь Валерьевич раздавал интервью и делал там очень странные и достаточно спорные заявления, которыми хотел косвенно показать, что он действительно кукловод, действительно влияет на ситуацию.

Интервью как таковые не очень получились, но звучавшие в них заявления были неудобны Зеленскому и удобны Коломойскому. И вот мы видим, как после неприезда [на Украину] Руди Джулиани, бывший мер Нью-Йорка и адвокат Трампа, заявил, что Коломойский враг США, токсичная фигура. И пока Зеленский не дистанцируется от Коломойского, о полноценном диалоге с США, с «западными партнёрами», как их называют, речи идти не может. И вот после этого заявления Игорь Валерьевич сразу приехал в Киев», – отметил Равреба.

Также, по его мнению, несмотря на ряд правильных шагов, Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые могут кончиться для него плачевно.

«Зеленский пока что идёт в правильном направлении – он распустил Верховную раду, убирает из власти всех. Но надо подчеркнуть, что я не слышал, чтобы Аваков был обязан взять бумагу и ручку и написать заявление об отставке.

Аваков обязательно должен уйти, а затем сесть на скамью подсудимых как военный преступник. Он преступник, он совершал преступления и ответственен за них. Но это так, мелочь. Если Аваков не уйдёт – это будет уже не договорённость, а нарушение надежд, которые возлагали на Зеленского его избиратели», – добавил журналист.

Он подчеркнул, что для прекращения войны в Донбассе Киев должен вести переговоры непосредственно с республиками Донбасса, иначе страна в скором времени развалиться.

«Мы же знаем, что Россия позиционирует себя как не участника конфликт. Это не так, но напрямую между нами войны не существует. Ни Украина её не объявила, ни Россия тем более.

В первую очередь киевские власти должны разговаривать с повстанцами ДНР и ЛНР – это люди, которые взяли в руки оружие и повернули его против украинской армии. Это гражданская война, и они должны разговаривать с повстанцами или нет. Если не захотят этого делать – они погибнут вместе с государством. Государство, разделившееся в себе, падёт», – резюмировал журналист.